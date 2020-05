I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 15 maggio: Cancro e Scorpione rivalutano l’amore



Nell’oroscopo del giorno venerdì 15 maggio non guardiamo solamente alla posizione della Luna nel segno dei Pesci e dei pianeti veloci (Mercurio e Venere in Gemelli, Marte in Pesci). Facciamo attenzione anche a Saturno, che da qualche giorno è diventato retrogrado per ritornare dal segno dell’Acquario a quello del Capricorno molto lentamente!

