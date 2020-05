I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 19 maggio: Pesci e Gemelli sentono la mancanza di chi amano



Nell’oroscopo di oggi, martedì 19 maggio, ritroviamo un transito che abbiamo già visto qualche giorno fa e si tratta di Venere in quadratura a Nettuno. Come mai? Perché Venere è retrograda ovvero cammina all’indietro nel cerchio dello Zodiaco. Per questo anche nell’oroscopo del giorno si ripropone questo aspetto di malinconia e mancanza d’affetto!

