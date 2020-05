I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 2 maggio: finalmente amore per Gemelli, Bilancia e Acquario



L’oroscopo del giorno sabato 2 maggio con la Luna nel segno della Vergine e Marte e Venere che finalmente si mettono d’accordo per una bella energia in ambito sentimentale. Ogni affetto è pronto a volare e a far sentire la sua forza vitale. Ma che meraviglia, mi sa che ne abbiamo davvero bisogno? E allora via libera alle previsioni astrali segno per segno!

Continua a leggere



L’oroscopo del giorno sabato 2 maggio con la Luna nel segno della Vergine e Marte e Venere che finalmente si mettono d’accordo per una bella energia in ambito sentimentale. Ogni affetto è pronto a volare e a far sentire la sua forza vitale. Ma che meraviglia, mi sa che ne abbiamo davvero bisogno? E allora via libera alle previsioni astrali segno per segno!

Continua a leggere

Continua a leggere