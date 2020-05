I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 21 maggio 2020: buon compleanno ai Gemelli!



Nell’oroscopo di oggi 21 maggio la Luna balsamica (si chiama così la Luna negli ultimi 3 giorni prima di una nuova lunazione) è nel segno del Toro mentre il Sole è entrato in Gemelli da dove forma un trigono ancora più stretto con Saturno in Acquario. Determinazione e forza ma anche autorevolezza e rigore per l’oroscopo di oggi!

