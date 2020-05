I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 9 maggio: grandi idee per Capricorno e Cancro



Nell’oroscopo del giorno sabato 9 maggio la Luna resta in Sagittario e come ieri Mercurio in trigono a Plutone parla di realtà e verità che si svelano. Il bello è che anche il Sole sarà in sestile a Nettuno e ci apriamo a grandi idee soprattutto innovative. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni!

