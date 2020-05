I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Luca Onestini e Ivana Mrazova si rivedono dopo il lockdown e sono sempre più innamorati



Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono finalmente rivisti dopo due lunghi mesi di lockdown in cui sono dovuti restare lontani l’uno dall’altra. Lei, bloccata in Repubblica Ceca e lui a Milano. I due innamorati hanno pubblicato video e foto per condividere con i loro fan questo momento così bello e pieno di felicità, dopo tanta pazienza e sofferenza per il distacco e il timore per l’emergenza sanitaria in atto, si sono potuti riabbracciare.

Continua a leggere



Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono finalmente rivisti dopo due lunghi mesi di lockdown in cui sono dovuti restare lontani l’uno dall’altra. Lei, bloccata in Repubblica Ceca e lui a Milano. I due innamorati hanno pubblicato video e foto per condividere con i loro fan questo momento così bello e pieno di felicità, dopo tanta pazienza e sofferenza per il distacco e il timore per l’emergenza sanitaria in atto, si sono potuti riabbracciare.

Continua a leggere

Continua a leggere