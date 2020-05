I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Luca Onestini smentisce la crisi con Ivana Mrazova: “Vi compatisco, la vita vi ha preso a schiaffi”



Luca Onestini e Ivana Mrazova sono lontani da due mesi e mezzo a causa dell’emergenza Coronavirus. La modella è tornata in Italia in questi giorni, ma dovrà restare per due settimane in quarantena prima di poter rivedere il suo fidanzato. Luca Onestini le ha rivolto una romantica dedica e ha smentito seccamente le voci di crisi.

Continua a leggere



Luca Onestini e Ivana Mrazova sono lontani da due mesi e mezzo a causa dell’emergenza Coronavirus. La modella è tornata in Italia in questi giorni, ma dovrà restare per due settimane in quarantena prima di poter rivedere il suo fidanzato. Luca Onestini le ha rivolto una romantica dedica e ha smentito seccamente le voci di crisi.

Continua a leggere

Continua a leggere