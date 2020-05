I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mafia, maxi blitz della GdF, 91 arresti: tra loro anche un ex concorrente del Grande Fratello



Maxi operazione della Guardai di Finanza, 91 arresti: il blitz è in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania per colpire i traffici delle storiche famiglie mafiose palermitane dei Ferrante e dei Fontana. Nell’inchiesta coinvolto anche Daniele Santoianni, ex concorrente del Grande fratello 10, ora ai domiciliari.

