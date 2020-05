I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maltempo al sud: grandine e temporali su Puglia, Calabria e Basilicata



Giornata all’insegna del maltempo quella di oggi giovedì 21 maggio per il sud italia. Forti piogge, temporali e grandine hanno colpito in particolare la Puglia, la Calabria e la Basilicata ma anche la parte orientale della Sicilia facendo registrare in alcune zone accumuli di acqua anche consistenti. La situazione è in evoluzione e dalla serata i fenomeni temporaleschi diminuiranno fino a estinguersi.

