Maltempo, allerta per temporali e venti forti sull’Italia: l’elenco delle regioni a rischio



Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha emanato per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, una allerta maltempo per condizioni meteorologiche avverse in cinque regioni: allerta arancione su gran parte della Lombardia e una allerta gialla su Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna.

