Manfredonia, perde il controllo dell’auto e finisce in mare: Anna muore annegata a 51 anni



Incidente mortale a Manfredonia, dove una donna di 51 anni, Anna Papalardo, è deceduta dopo essere finita in mare con la sua auto. Ancora poco chiara la dinamica di quanto successo. Gli inquirenti non escludono si sia trattato di un gesto estremo. Per il recupero della vettura sono intervenuti anche alcuni pescatori della zona ma per la vittima non c’era più nulla da fare.

