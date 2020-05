I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mara Venier ad Eleonora Daniele: “Evviva, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”



La gravidanza di Eleonora Daniele era ormai agli sgoccioli, ma la conduttrice tv non ha smesso un attimo di lavorare. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, è stata portata in clinica per l’acuirsi delle doglie. Ed ecco che, in prima serata arriva il messaggio di Mara Venier alla sua amica: “Evviva, un bacio a te e a Carlotta”.

