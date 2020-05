I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mara Venier sarà la madrina della figlia di Eleonora Daniele: “L’ho sempre sentita vicina”



Mara Venier sarà la madrina di Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele, che vedrà la luce tra non molto dal momento che la gravidanza è ormai agli sgoccioli. La conduttrice ha raccontato in un’intervista il perché di questa scelta, spiegando che tra lei e la padrona di casa di Domenica In c’è un rapporto d’affetto sincero e ha potuto contare sul suo supporto in momenti difficili della sua vita.

