Marina Fadda rifiuta di sposare Antonio Zequila: “Basta con questo equivoco”



Ex storica compagna dell’attore, ha voluto smentire definitivamente la notizia del matrimonio: “Non ho mai acconsentito, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò”. Resta comunque immutato l’affetto per Zequila, che le fece una proposta di matrimonio a distanza al Grande Fratello Vip.

