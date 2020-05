I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mario a 81 anni guarisce dal Covid e i vicini lo accolgono come una star: “Mi sento un miracolato”



E’ cominciato tutto il 15 marzo, con la febbre a 37,5. Trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso (TO), Mario Giraldo viene trovato positivo al Coronavirus. 81 anni, in forma grazie alle camminate quotidiane da 20 km, Mario peggiora sempre più fino a quando è costretto al casco perchè non riesce a respirare. Arriva anche la moglie in reparto, malata di Covid pure lei. Poi il lento miglioramento fino a questa domenica 17 maggio, quando finalmente arriva il secondo tampone negativo e finalmente torna a casa, accolto come un divo.

