Marisa Pireddu uccisa a coltellate dal marito, i vicini: “Lamenti strazianti”



“Lamenti strazianti” sono stati uditi dall’abitazione di via Turati a Serramanna (Cagliari) dove Giovanni Murtas, 57 anni, ha ucciso con decine di coltellate la moglie Marisa Pireddu, 51 anni. Tra i due sarebbe andata in scena una lite furiosa finita in tragedia. Oggi l’autopsia sul corpo della vittima.

