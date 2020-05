I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy si separano, la star americana ha chiesto il divorzio



La storia d’amore tra Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy è giunta al capolinea. L’ex star di Hollywood, adesso stilista e produttrice, stando a quanto riportano i tabloid americani avrebbe chiesto il divorzio dal fratellastro dell’ex Presidente della Repubblica francese, anche se i motivi non sono stati esplicitati. Si sarebbe trattato, però, di una richiesta urgente, fatta per preservare i suoi interessi dopo un matrimonio di cinque anni e un fidanzamento di tre che, sembrerebbe, non si sta chiudendo nel migliore dei modi.

Continua a leggere



La storia d’amore tra Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy è giunta al capolinea. L’ex star di Hollywood, adesso stilista e produttrice, stando a quanto riportano i tabloid americani avrebbe chiesto il divorzio dal fratellastro dell’ex Presidente della Repubblica francese, anche se i motivi non sono stati esplicitati. Si sarebbe trattato, però, di una richiesta urgente, fatta per preservare i suoi interessi dopo un matrimonio di cinque anni e un fidanzamento di tre che, sembrerebbe, non si sta chiudendo nel migliore dei modi.

Continua a leggere

Continua a leggere