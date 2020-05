I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mascherine, plexiglass, e menù igienizzati: così ripartono bar e ristoranti a Bologna



Guanti, mascherine, plexiglass, segnaletica per terra, igienizzanti dappertutto, ingressi contingentati, tavoli distanziati (e in quantità inferiore rispetto a qualche mese fa) e menù disinfettati tutte volte che c’è un ricambio di clienti, così come i posti a sedere. Ecco come si sono attrezzati bar e ristoranti per la ripartenza dopo oltre due mesi di chiusura a Bologna.

