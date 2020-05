I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maturità 2020, il Comitato tecnico-scientifico: “Colloqui con mascherina e ingressi scaglionati”



Ufficializzate le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico per lo svolgimento della Maturità in presenza: colloqui con la mascherina, ingressi scaglionati, distanza di almeno due metri tra studenti e insegnanti e garanzia del ricambio d’aria in tutte le aule. La Croce Rossa aiuterà il ministero dell’Istruzione nella formazione del personale scolastico.

