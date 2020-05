I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maturità 2020, il ministro Azzolina: “Per i privatisti prova di accesso dal 10 luglio”



Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, rispondendo alle domande in audizione alla Camera, ha precisato che per i candidati esterni alla Maturità 2020 è prevista una prova di accesso che partirà il 10 luglio mentre l’esame vero e proprio sarà a settembre ma in data da stabilirsi. Sulla chiusura delle scuole per l’emergenza Coronvavirus: “Scelta sofferta, la riapertura dipenderà dall’evoluzione del virus”.

