Maturità 2020, l’appello dei presidi: “Serve protocollo di sicurezza per tornare a scuola”



In vista degli esami di Maturità 2020, che cominceranno per 500mila studenti italiani il prossimo 17 giugno, Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, lancia un appello: “Vogliamo prima di tutto un protocollo di sicurezza specifico per rientrare in sicurezza negli edifici scolastici, così come per le altre attività produttive. Perplessità sulla modalità del colloquio in presenza”.

