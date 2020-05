I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maturità, ora è ufficiale: niente scritti, solo esame orale in presenza e commissari interni



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha presentato le ordinanze che disciplinano lo svolgimento degli esami di maturità e di terza media per l’anno scolastico in corso. In conferenza stampa ha confermato lo svolgimento dell’esame di maturità con un unico colloquio orale di presenza. Azzolina spiega poi tutte le regole per la maturità, per l’esame di primo ciclo e sulla valutazione degli studenti.

Continua a leggere



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha presentato le ordinanze che disciplinano lo svolgimento degli esami di maturità e di terza media per l’anno scolastico in corso. In conferenza stampa ha confermato lo svolgimento dell’esame di maturità con un unico colloquio orale di presenza. Azzolina spiega poi tutte le regole per la maturità, per l’esame di primo ciclo e sulla valutazione degli studenti.

Continua a leggere

Continua a leggere