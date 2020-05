I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Melissa Satta racconta il ritorno con Kevin Boateng: “Per le cose belle bisogna lavorare tanto”



Melissa Satta e Kevin Boateng sono ormai finalmente insieme da questa estate, dopo essere stati lontani per diversi mesi. La showgirl racconta cosa l’abbia spinta a ritornare insieme al marito: “Abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme”, in più ha aggiunto che non esclude l’idea di dare a Maddox, il suo primogenito, un fratellino.

