Metà degli operatori sanitari Italiani con stress post trauma per l’emergenza coronavirus



Secondo uno studio italiano effettuato su vasta scala per valutare l’impatto dell’epidemia covid sulla salute mentale degli operatori sanitari, circa il 50 per cento di chi era in prima linea di giorni di massima pressione sui servizi sanitari ha accusato i tipici sintomi da stress post-traumatico come quelli che colpiscono i soldati in azioni di guerra.

