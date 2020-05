I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, Marzia e i suoi 4 figli, due disabili: “Dal Comune una casa di 56 mq, è invivibile”



Paziente oncologica e con quattro minori a carico, di cui due con disabilità. Nonostante questo, Marzia continua a chiedere dignità per i propri figli. Insieme al compagno Giuseppe vivono tutti e sei in un alloggio di emergenza, assegnato loro provvisoriamente dal Comune di Milano, di 56 metri quadri e sito al quarto piano di una palazzina in via Ciriè. Ma l’appartamento si è rivelato una prigione: “Viviamo con finestre chiuse e tapparelle abbassate, estate e inverno, per evitare che Gabriele che ha 5 anni ed è autistico si butti giù dalla finestra perché non percepisce il senso del pericolo. Abbiamo bisogno di una soluzione abitativa adeguata alla sua condizione. Chiediamo che qualcuno si prenda a cuore la nostra situazione”.

