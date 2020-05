I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Mio papà è entrato in ospedale per un tumore ed è morto di Covid. Voglio giustizia”



Ricoverato per un tumore alla pleura nel reparto di oncologia dell’ospedale Mazzini di Teramo, il padre di Claudia è morto pochi giorni dopo essere stato dimesso in attesa della biopsia, contraendo molto probabilmente il virus proprio in corsia. “C’era un medico positivo ma dall’ospedale non ci avevano detto nulla, l’ho dovuto scoprire dai giornali” racconta la giovane abruzzese. Nel nosocomio teramano ci sono stati in tutto circa cento contagiati da Covid-19 fra pazienti e operatori sanitari: per chiarire eventuali responsabilità la Procura ha da qualche giorno aperto un fascicolo, per il momento senza indagati.

