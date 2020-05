I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Mio papà morto di Covid all’ospedale Molinette: il 118 ci disse che portarlo lì era rischioso”



Francesco Sandiano avrebbe compiuto 82 anni appena 4 giorni dopo la sua morte all’ospedale Molinette, il 7 aprile. I familiari cercano in ogni modo di evitare il ricovero per una cistoscopia, ma le sue condizioni si aggravano e a casa non può più essere seguito. A malincuore il medico di famiglia consiglia il ricovero, il 118 che manda l’ambulanza cerca di dissuaderli con un “è rischioso” che sembra una tragica premonizione. Francesco si infetta di Covid-19 e muore.

