Miriana Trevisan precisa: “Io e Pago siamo amici, la rottura con Serena Enardu non mi interessa”



Miriana Trevisan si è vista costretta a intervenire su Instagram per chiarire qualcosa che in molti non hanno ancora capito: tra lei e il suo ex marito Pago c’è solo un’amicizia. La showgirl sostiene di aver ricevuto “tanti messaggi un po’ cattivelli”, nei quali viene additata erroneamente come la causa della rottura tra Pago e Serena Enardu.

