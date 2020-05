I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Modena, scomparsa la diciassettenne Ina: “Aiutateci a trovarla”



Ina, diciassette anni è scomparsa da Carpi domenica 10 maggio. La ragazza, residente nel comune in provincia di Modena, non ha fatto ritorno a casa. I carabinieri hanno diffuso un appello con la foto della giovane: “Chiunque avesse informazioni utili al rintraccio ci contatti”. Le ricerche sono in corso.

Continua a leggere



Ina, diciassette anni è scomparsa da Carpi domenica 10 maggio. La ragazza, residente nel comune in provincia di Modena, non ha fatto ritorno a casa. I carabinieri hanno diffuso un appello con la foto della giovane: “Chiunque avesse informazioni utili al rintraccio ci contatti”. Le ricerche sono in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere