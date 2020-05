I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Molise, 22 nuovi casi dopo giorni senza contagi: sotto accusa un funerale a Campobasso



Impennata di casi positivi al Coronavirus a Campobasso con un nuovo cluster dopo giorni con zero contagi in Molise. Sono 22 quelli accertati nelle ultime ore e riguardano tutti appartenenti alla comunità Rom: il contagio potrebbe essere avvenuto a seguito del decesso di un loro familiare seppellito il 30 aprile scorso, in pieno lockdown.

