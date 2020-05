I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morta Anna Bulgari, erede dinastia di gioiellieri: fu rapita col figlio a cui tagliarono l’orecchio



Morta a 93 anni Anna Bulgari, erede della famosa dinastia di gioiellieri e protagonista di uno degli episodi rimasti nella storia italiana: nel 1983 fu infatti rapita insieme al figlio Giorgio, all’epoca 17enne, a cui fu anche amputato un orecchio, dall’Anonima Sarda. La famiglia pagò un riscatto record di quattro miliardi di lire per la loro liberazione: “Se lei non ci fosse stata, non so se ce l’avrei fatta a superare quella situazione”.

