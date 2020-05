I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morta la nonna di Tommaso Zorzi, lo racconta in un video senza riuscire a trattenere le lacrime



Tommaso Zorzi comunica in una diretta Instagram la scomparsa della nonna. Il noto influencer, assente dai social per qualche ora, è tornato a collegarsi nel pomeriggio del 19 maggio per spiegare i motivi del suo silenzio: “Sono dovuto venire in Emilia Romagna perché ieri è mancata mia nonna e abbiamo fatto una specie di funerale qui oggi”.

