I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morte di Annamaria Sorrentino: indagato per omicidio anche l’amico Gaetano



È indagato per omicidio preterintenzionale a seguito di maltrattamenti insieme al marito di Annamaria Sorrentino. Si tratta di Gaetano C., l’amico che aveva organizzato il viaggio in Calabria finito con la morte di Annamaria lo scorso 16 agosto. Gaetano avrebbe spinto e maltrattato Annamaria durante la lite fatale nella casa di villeggiatura in provincia di Vibo. Lo conferma la supertestimone Claudia, che avrebbe assistito alla scena in videochiamata.

Continua a leggere



È indagato per omicidio preterintenzionale a seguito di maltrattamenti insieme al marito di Annamaria Sorrentino. Si tratta di Gaetano C., l’amico che aveva organizzato il viaggio in Calabria finito con la morte di Annamaria lo scorso 16 agosto. Gaetano avrebbe spinto e maltrattato Annamaria durante la lite fatale nella casa di villeggiatura in provincia di Vibo. Lo conferma la supertestimone Claudia, che avrebbe assistito alla scena in videochiamata.

Continua a leggere

Continua a leggere