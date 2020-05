I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morte di Rita De Vellis: “Indagini ferme e chi l’ha uccisa continua la sua vita”



“È passato un anno e mezzo e ancora non sappiamo come è morta Rita. Incontriamo normalmente l’uomo che l’ha investita e il nostro dolore è ormai insostenibile”. A Fanpage.it parla Roberto Milani, ex marito di Rita De Vellis, l’imprenditrice agricola morta schiacciata dal muletto guidato da Raffaele Sapio, l’uomo con cui aveva avuto una relazione, il 12 novembre del 2018, nei campi di Torremaggiore (Foggia). Da 18 mesi la procura indaga per omicidio colposo.

Continua a leggere



“È passato un anno e mezzo e ancora non sappiamo come è morta Rita. Incontriamo normalmente l’uomo che l’ha investita e il nostro dolore è ormai insostenibile”. A Fanpage.it parla Roberto Milani, ex marito di Rita De Vellis, l’imprenditrice agricola morta schiacciata dal muletto guidato da Raffaele Sapio, l’uomo con cui aveva avuto una relazione, il 12 novembre del 2018, nei campi di Torremaggiore (Foggia). Da 18 mesi la procura indaga per omicidio colposo.

Continua a leggere

Continua a leggere