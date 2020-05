I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto Ezio Bosso, Alba Parietti: “Non lo accetterò mai, mi hai voluto proteggere dal dolore”



Alba Parietti ha accolto con grande dolore la notizia della morte di Ezio Bosso. La conduttrice, in uno sfogo pubblicato su Instagram, ha spiegato che non riuscirà mai ad accettare la scomparsa del musicista. A lui era legata da un rapporto di grande affetto. In un’intervista rilasciata lo scorso anno raccontò: “Se tra noi è stata una storia d’amore importante? Per me è stata una grande fascinazione e io sono stata sedotta in una maniera totale da questo uomo che ho trovato irresistibile”.

