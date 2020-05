I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto padre Adolfo Nicolàs, l’ex “Papa nero” dei Gesuiti



Morto padre Adolfo Nicolàs, ex Preposito Generale della Compagnia di Gesù. Aveva 84 anni e si era ritirato a vita privata in Giappone. “Nella Chiesa si pensa che noi non siamo così leali, così obbedienti. Credo che questo sia inevitabile. Per me non è un problema che la gente pensi così. Sarebbe un problema se questo corrispondesse al vero” aveva dichiarato.

Continua a leggere



Morto padre Adolfo Nicolàs, ex Preposito Generale della Compagnia di Gesù. Aveva 84 anni e si era ritirato a vita privata in Giappone. “Nella Chiesa si pensa che noi non siamo così leali, così obbedienti. Credo che questo sia inevitabile. Per me non è un problema che la gente pensi così. Sarebbe un problema se questo corrispondesse al vero” aveva dichiarato.

Continua a leggere

Continua a leggere