I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mosca, prende in ostaggio cinque persone in una banca e minaccia di far scoppiare una bomba



Sta accadendo in queste ore a Mosca, dove una persona non identificata ha bloccato all’interno di una filiale di Alfa Bank situata al centro della città nove persone, minacciando di far scoppiare una bomba. Partito l’allarme, la polizia si è immediatamente mobilitata per iniziare le operazioni di trattativa.

Continua a leggere



Sta accadendo in queste ore a Mosca, dove una persona non identificata ha bloccato all’interno di una filiale di Alfa Bank situata al centro della città nove persone, minacciando di far scoppiare una bomba. Partito l’allarme, la polizia si è immediatamente mobilitata per iniziare le operazioni di trattativa.

Continua a leggere

Continua a leggere