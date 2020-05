I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mose, test parziale riuscito, prova generale il 30 giugno. Ma le paratoie sono coperte di ruggine



Prova di sollevamento riuscita per 37 paratoie sulle 78 che compongono la mastodontica e problematica opera. Il 30 giugno grande prova generale in condizioni di meteo favorevoli come oggi. Nel frattempo sulle paratoie esplode il problema ruggine che sul sito ufficiale il consorzio Venezia Nuova liquida così: “Uno spruzzo d’acqua come quello di una pistola giocattolo e si pulisce facilmente”

