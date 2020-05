I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Movida selvaggia a Palermo per l’inizio della fase 2: in centinaia senza mascherine alla Vucciria



Con l’inizio della nuova fase 2 torna a Palermo la movida selvaggia: lunedì sera centinaia di persone, giovani e meno giovani, si sono riversate per le strade della Vucciria, zona famosa per i suoi locali, senza rispettare il distanziamento sociale e non indossando la mascherina. Commercianti preoccupati: “Fa male leggere la notizia su tutti i quotidiani a causa di una minoranza di palermitani irrispettosi delle regole”.

