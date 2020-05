I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Muore per coronavirus in ospedale, l’amica prende il bancomat e le svuota il conto



La 31enne si sarebbe impossessata di bancomat e pin della vittima senza alcuna autorizzazione e avrebbe prelevato in tutta tranquillità sapendo di potere agire indisturbata in quanto la proprietaria della carta era morta e i suoi familiari più stretti erano tutti ricoverati in ospedale per coronavirus.

