I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mutui sospesi per Coronavirus, il nuovo modulo da compilare: chi ne ha diritto



Da oggi infatti chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus può chiedere la sospensione delle rate anche per importi fino a 400mila euro. . A comunicarlo è stato lo stesso Ministero dell’economia pubblicando online anche il nuovo modulo da compilare per poter acceder al beneficio.

Continua a leggere



Da oggi infatti chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus può chiedere la sospensione delle rate anche per importi fino a 400mila euro. . A comunicarlo è stato lo stesso Ministero dell’economia pubblicando online anche il nuovo modulo da compilare per poter acceder al beneficio.

Continua a leggere

Continua a leggere