Nicoletta Indelicato uccisa e bruciata: 30 anni a Carmelo Bonetta



Trent’anni di carcere per Carmelo Bonetta, il 35enne che nel marzo del 2019 ha ucciso a coltellate la venticinquenne Nicoletta Indelicato nelle campagne di Marsala. È la pena stabilita dal Tribunale di Marsala, dove Bonetta, reo confesso, era imputato con il rito abbreviato. Resta ancora da decidere il destino di Margareta Buffa, imputata per omicidio in concorso con Bonetta, nell’ambito di un processo con rito tradizionale.

