Niente visite agli amici dal 4 maggio, Governo: “Non è relazione stabile affettiva”



Per la fase due del 4 maggio è consentito incontrare le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) ma sono esclusi gli amici.

