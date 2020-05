I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Noi artisti di strada dimenticati da tutti: mai una parola per questo settore”



Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Massimiliano, artista di strada: “Per noi la bella stagione ci da la possibilità di provvedere al prossimo inverno, di sostenerci e di renderci autosufficienti. Non è mai stata spesa una parola dalle istituzioni per questo settore, settore che in molti casi ha “senza fissa dimora” tra le file”

