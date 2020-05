I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Noi delle strutture extra-alberghiere vogliamo tornare al lavoro che amiamo”



Ci scrive Pino, gestore di strutture extra-alberghiere: “Siamo stati dimenticati, siamo diventati fantasmi, nessun aiuto da parte dello Stato per noi. hiediamo aiuto per acquistare quel che serve per la sicurezza e la sanificazione. Chiediamo di dare anche a noi accesso ai finanziamenti agevolati, liquidità per riprendere a vivere…. Vogliamo tornare al lavoro che amiamo”.

