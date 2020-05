I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Notte di caldo record nel sud Italia: temperature tropicali, fino a 36 gradi a Palermo



Caldo senza precedenti per il mese di maggio in tutto il Meridione. La temperatura più clamorosa risulta quella di Capaci, a ovest di Palermo (dove già ieri il termometro ha toccato quasi i 40° C): tra tarda notte e l’alba si sono raggiunti i 36.5°C. Ma l’anticiclone e i forti venti di scirocco hanno contribuito a rendere rovente la notte anche in Calabria, Campania e altre regioni del Sud.

