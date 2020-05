I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nuovo dpcm, mascherine obbligatorie anche all’aperto se non si può mantenere distanza di sicurezza



L’uso delle mascherine sarà obbligatorio non solo al chiuso, ma anche all’aperto ogni qualvolta non sarà possibile rispettare il distanziamento fisico di sicurezza con le altre persone. Si potranno indossare anche mascherine autoprodotte, purché realizzate con tessuti non allergici né tossici.

