Omicidio Lorys, Veronica Panarello in carcere studia per diventare operatrice sociale



Nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, Veronica Panarello, 31 anni di cui sei passati tra le mura di una cella, segue un corso per diventare operatrice sociale. La mamma di Santa Croce Camerina ogni giorno esce per qualche ora dalla cella per seguire le lezioni e sogna una vita professionale autonoma.

