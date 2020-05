I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Omicidio Rosboch, Gabriele Defilippi guarito dal Covid torna in carcere



È tornato in carcere ieri, dopo un periodo trascorso ai domiciliari per il Covid 19 Gabriele Defilippi, l’ex studente che nel 2016 ha ucciso la 48enne Gloria Rosboch e gettato il corpo in una discarica nel Torinese. Guarito dal virus, Defilippi è tornato nuovamente in cella dopo l’esito negativo del tampone.

Continua a leggere



È tornato in carcere ieri, dopo un periodo trascorso ai domiciliari per il Covid 19 Gabriele Defilippi, l’ex studente che nel 2016 ha ucciso la 48enne Gloria Rosboch e gettato il corpo in una discarica nel Torinese. Guarito dal virus, Defilippi è tornato nuovamente in cella dopo l’esito negativo del tampone.

Continua a leggere

Continua a leggere