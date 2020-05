I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Omicidio Sarah Scazzi, il nuovo lavoro di Sabrina e Cosima in carcere: cuciono mascherine



Cuciono mascherine per il coronavirus: è il nuovo lavoro di Cosima Serrano e Sabrina Misseri nel carcere di Taranto, dove scontano l’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi. La zia e la cugina della quindicenne di Avetrana sono passate di recente dal confezionamento di tovaglie, corredi e vestiti a quello di mascherine. In carcere dividono la stessa cella.

